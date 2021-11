Mate Rock 2021 con la presencia de David Lebón

El Mate Rock 2021 comienza esta tarde a partir de las 18 Hs. en el Anfiteatro Natural El Brete. Con la transmisión de la Radio Publica.

David Lebón, Hablo en Posadas con medios de comunicación provinciales, y Radio Nacional Iguazú durante una conferencia de prensa “Es la primera vez que vengo y estoy completamente volado, no puedo creer lo bello que es este lugar. Hermosísimo” manifestó el ex Serú Girán, quien además se mostró agradecido por la posibilidad de dar cierre a la primera jornada del festival, valoró la diversidad de propuestas musicales que promueve este tipo de eventos, y se confesó amante del mate. “El mate es un gran compañero y es saludable. Y el mate que toman en Misiones me gusta mucho más que el que se toma en Uruguay, que a mi gusto es muy fuerte” indicó.

Los maestros de ceremonia serán Gillespi, trompetista del rock y el jazz y respetado personaje de radio, será el encargado de llevar los hilos del festival y a su lado, Carla Svica, avezada conductora de programas de rock local. Actuarán, como invitados, Gary Anadón, Ronda y Los Nenecos, Polo’s Rock, Gervasio Malagrida, Micol Ortas, Néctar, Yaisa Montes, Grillos Sinfónicos y La Corte de Señor Manga con Máquina Mental. Todo esto sucederá con transmisión en directo por Radio Nacional.