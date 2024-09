"Matarlo y renacer", lo nuevo de Naty Lagos

En la emisión en español de RAE este jueves nos visitó Nati Lagos para presentar su tercer disco "Matarlo y renacer", antes de su presentación en el Club Atlético Fernández Fierro, el sábado 5 de octubre a las 21Hs.

La cantante, pianista y compositora está presentando su tercer material, que contiene ocho canciones propias. Cuenta con invitados especiales como Noelia Sinkunas, Walter “Chino” Laborde y Paula Maffía.

Dice la autora: “Este disco es la crónica de mi propia metamorfosis, en la cual transité desde la espera y la sumisión, hacia un estado de acción y empoderamiento. A diferencia de mis trabajos anteriores, este es mucho más personal e íntimo, aunque en contraposición tiene una orquestación más compleja, donde la voz y el piano continúan siendo la raíz de la obra, pero esta vez se expande en guitarras, sintetizadores, violín, bandoneón, bajo, contrabajo y batería, que buscan potenciar los ambientes y las sensaciones de cada tema. En este álbum canté, toqué arreglos de piano y sintetizadores. Además, llevé adelante la producción general.

Entreteje historias que estaban haciendo ebullición en mi interior. Historias silenciadas, infiernos guardados. Contarlas me liberó y transformó el dolor en movimiento y música.”

Nati Lagos nació en Azul, Provincia de Buenos Aires. Es cantautora, pianista, cantante de tangos y docente. Fue cantante de la Orquesta Fernández Fierro y cofundadora del Quinteto de tango Alto Bondi.

Tiene tres discos editados: Pisar en mi sombra (2015), Tangos de hoy en piano y voz (2018) y el más reciente Matarlo y renacer (2024). Su segundo disco fue acompañado de una extensa gira europea durante 2018 y 2019.

Varios artistas contemporáneos han incorporado a sus repertorios temas de su autoría, como “Ámbar”, que fue grabado por Natalia Bril, Cecilia Muncal y Valeria Vilaseca.

Participó del ciclo “Autoras Argentinas” en el Centro Cultural Kirchner, dónde compartió escenario con destacadas artistas de la escena actual como Lula Bertoldi, Lucy Patané, Lidia Borda, Noelia Recalde, Miau Trío, entre otras. También del proyecto del Ministerio de Cultura de la Nación “Yendo de Charly al Tango”, junto a Julieta Laso, Chino Laborde, Hernán “Cucuza” Castiello y la Orquesta Típica Say No More dirigida por Juan Pablo Gallardo. Este concierto fue grabado y transmitido por la TV Pública Argentina.