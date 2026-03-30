Matar por codicia

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó distintos casos, no sólo de Argentina, en los que el móvil criminal es la codicia.

Uno de los casos fue el de María de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, alias "Yiya", que se hizo conocida a través de los años como "la envenenadora de Monserrat".

Fue la primera mujer asesina serial de la historia criminal argentina y mató por codicia a dos amigas y a una prima.

El móvil fue evitar devolver los casi 50.000.000 de pesos que le habían entregado luego de que ella prometiera multiplicar esas sumas en la bicicleta financiera.

Sobre el caso, conversamos con el hijo de Yiya, Martín Murano quien no reconoce como mamá a esa mujer.

“Ella es una persona, yo otra, nunca cumplió el rol de madre por eso creo que fue menor el mal efecto que pudo haber causado en mí. Yo me abrí camino por las mías”. “Es imposible no darse cuenta de la maldad de una persona que transmite eso”.

“Yiya era, en todo sentido y en todos los aspectos, una mala persona”, remarcó.