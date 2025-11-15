Masacre escolar de Carmen de Patagones

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el ataque armado en la Escuela de Enseñanza Media nº 2 Islas Malvinas de Carmen de Patagones en el Sur bonaerense, ocurrido hace 21 años.

Para ello conversaron con Marisa Santa Cruz, la mamá de Federico Ponce, una de las víctimas y con el periodista Miguel Braillard, autor junto a Pablo Morosi de “"Juniors: La historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica".

“Recuerdo todo lo que pasó, así como los últimos momentos que estuve con Fede, su proyecto de vida, su alegría”. “El chico sabía tirar, apuntó contra la cabeza o el corazón de sus compañeros y Fede fue uno de ellos”.

El 28 de septiembre de 2004 Rafael Juniors Solich ingresó al establecimiento con el arma de su padre, suboficial de Prefectura Naval Argentina; disparó contra sus compañeros y asesinó a Sandra Nuñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce, con el arma de su padre, suboficial de Prefectura Naval Argentina.

En tanto, Nicolás Leonardi, Natalia Salomón, Cintia Casasola, Pablo Saldías y Rodrigo Torres sufrieron heridas de diversa magnitud.