Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, recordaron lo ocurrido la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la Policía Bonaerense persiguieron y dispararon contra un automóvil en el que viajaban cinco jóvenes, lo que provocó un choque contra un acoplado y la muerte de cuatro de ellos.

Para ello, conversaron con el ex policía de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Ecilapé, quien cumple su condena a prisión perpetua por el hecho pero pidió una revisión de su pena ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Pretendo que mi condena sea revisada en base a las pruebas producidas en el juicio y no a la presión mediática. Quiero que se analice cual fue mi participación individual”.

“No desconozco lo que sucedió, fue una tragedia. Respeto el dolor de las familias pero mi pena fue totalmente desproporcionada porque yo no efectué ningún tiro”, argumentó.

Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Carlos Aníbal Suárez (22) murieron mientras que Rocío Quagliarello sufrió heridas graves y estuvo internada 25 días.

La investigación judicial determinó que hubo disparos policiales y maniobras posteriores para encubrir el caso e instalar la versión de un accidente.

En junio de 2023, tras un juicio por jurados, fueron condenados a prisión perpetua Rubén García y Leonardo Ecilapé, por homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y el uso de arma de fuego.

Con 15 años de prisión fueron condenados Mariano Ibáñez y Manuel Monreal; también hubo imputaciones y condenas por encubrimiento en el marco de la causa.