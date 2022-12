“La sentencia de Cristina es para el establishment la frutilla del postre, es algo que esperaban desde el primer día del gobierno de Macri. Nosotros estamos convencidas de la integridad de Cristina y esto no es otra cosa que lo que nosotros venimos denunciando en forma constante. Esta sentencia no quedará firme a pesar de la acción de la Justicia, de jueces corruptos y nosotros vamos a ganar las elecciones y eso nos permitirá la fuerza política para remover y limpiar toda esta mugre que nos tapa el derecho de acceso a la Justicia para todos y todas. Todo esto que quedó al descubierto con los chats, con el intento de magnicidio contra Cristina no tiene otro objetivo que degradar a la democracia y hacer perder fuerza a las instituciones. Esto es un combo de Juntos por el Cambio, de la Justicia Federal, de los servicios de inteligencia y de los medios de comunicación del monopolio que ahora es más que evidente y más temprano que tarde el pueblo va a reaccionar para que las instituciones funciones como nos merecemos todas y todas, esto se tiene que terminar”, dijo la senadora nacional del Frente de Todos.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-NÉSTOR GUEVARA-FER MOLFINO

LUNES A VIERNES – 9 A 12