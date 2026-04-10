Más empresas incorporan seguros de vida como beneficio para empleados

Cada vez más empresas en la Argentina incorporan seguros de vida colectivos como parte de los beneficios laborales para sus empleados.

De acuerdo con la Encuesta de Beneficios 2025 de Aon, el 85% de las compañías consultadas en el país ya ofrece este tipo de cobertura, frente al 64% registrado en 2023, lo que refleja un crecimiento significativo en los últimos dos años.

El relevamiento incluyó a 2.247 organizaciones de 20 países, entre ellas 156 empresas argentinas, y muestra que los beneficios laborales se consolidan como una herramienta para atraer y retener talento dentro de las organizaciones.

Especialistas señalan que, muchas compañías priorizan coberturas que brindan mayor previsibilidad y respaldo a las familias de los trabajadores, lo que impulsa la adopción de seguros de vida corporativos.

El informe también destaca el crecimiento de los programas de bienestar laboral. En la Argentina, el 75% de las empresas ya invierte en este tipo de iniciativas, por encima del 58% registrado en 2023.

Dentro del esquema de beneficios, los planes médicos continúan siendo uno de los pilares principales: el 82% de las compañías los considera estratégicos para sus equipos.

El estudio, no obstante, señala que todavía existen áreas con menor desarrollo, como los planes de retiro complementario, beneficios de transporte y esquemas flexibles, que aún tienen baja presencia en las empresas locales.