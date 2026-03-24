Más de un millón de turistas gastaron $231.000 millones durante el fin de semana largo

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos.

Viajaron 1.012.000 turistas por el país, que dejaron un impacto económico directo de $231.084 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Si se compara con 2025, este año creció 48,8% la cantidad de viajeros por la mayor extensión del fin de semana y una mejor predisposición a realizar escapadas, aunque de menor duración.

El gasto promedio diario fue de $103.793, 7% menor al gasto del feriado de Carnaval de febrero último porque los turistas eligieron destinos más cercanos y también porque entre los gastos recreativos no existió la oferta del Carnaval.

En cambio, prevalecieron actividades culturales y conmemorativas por el 24 de marzo, casi todas de acceso gratuito; y también fue 1,6% menor al feriado de la Memoria del año pasado, comparado a precios reales.

La estancia promedio fue corta para un fin de semana de cuatro días, de sólo 2,2 noches lo que reflejó tanto la elección de destinos cercanos como la fragmentación de los viajes y las restricciones laborales del lunes.

El movimiento turístico se caracterizó por una fuerte dispersión territorial y una dinámica sin picos marcados, donde convivieron propuestas culturales, eventos locales y actividades al aire libre.

Las ciudades mantuvieron un buen nivel de circulación, especialmente en espacios gastronómicos, ferias y actividades nocturnas, mientras que los destinos tradicionales de descanso mostraron un ritmo más moderado.

En términos cualitativos se consolidó un perfil de viaje austero, donde primaron las experiencias antes que el consumo intensivo.

Aun así, la presencia de turistas internacionales en varios destinos aportó dinamismo en centros urbanos y polos turísticos consolidados, en un contexto donde el turismo interno sigue adaptándose a nuevas condiciones económicas y de calendario.

Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil.

También tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones.

En lo que va del año hubo dos fines de semanas largo en los que viajaron 4.022.000 turistas y gastaron $1.238.877 millones.

El relevamiento de la CAME se basó en datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a la entidad de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales.