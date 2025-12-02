Más de un millón de argentinos mejoran su conectividad gracias al crecimiento del internet satelital

Más de un millón de argentinos mejoraron su conectividad gracias al crecimiento del internet satelital, lo que permitió que casi 300.000 nuevos usuarios se incorporaron recientemente al servicio de internet satelital.

Esto permitió que más de un millón de personas que antes no contaban con conexión o tenían un servicio deficiente, hoy accedan a conectividad de calidad, informó el Gobierno nacional.

La expansión responde al proceso de desregulación y apertura del mercado de telecomunicaciones, que habilitó el ingreso de nuevos prestadores, estimuló la competencia y mejoró la oferta disponible en todo el país.

En esta misma línea, en octubre de este año, el Gobierno retomó y reforzó el plan para mejorar el acceso a internet en los barrios populares.

A través del ENACOM, se asignaron más de $656 millones para continuar obras en villas y asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), con una actualización presupuestaria que llevó el total de Aportes No Reembolsables a más de $1.000 millones.

Los trabajos, a cargo de la empresa NEAR SA, permitirán instalar infraestructura tecnológica en escuelas, centros comunitarios y espacios culturales, reforzando la prestación del servicio en zonas donde la conectividad aún es limitada o inexistente.

El crecimiento del servicio satelital está transformando la realidad de áreas rurales y regiones históricamente desatendidas. Comunidades del norte del país, como las registradas en distintos puntos de Formosa, muestran cómo una conexión estable permite trabajar, producir y comunicarse desde lugares donde antes era imposible sostener un servicio confiable.