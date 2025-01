Más de medio país bajo alerta por calor intenso con picos de 40 grados

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó que rigen alertas de nivel naranja por calor extremo en sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza, mientras que también rigen alertas de nivel amarillo por temperaturas peligrosas en la ciudad de Buenos Aires y otras doce provincias del centro y norte del país, con máximas de entre 30 y 40 grados.

Bajo alerta naranja por la exposición más prolongada al calor se encuentra un sector del oeste de la provincia de Buenos Aires, en localidades como Pellegrini, Trenque Lauquen y Tres Lomas; el extremo norte de La Pampa; el oeste y sur de San Luis; y el noreste de Mendoza.

En la ciudad de Mendoza se esperan para hoy 37 grados, mientras que en la capital de San Luis se prevé una máxima de 38.

El nivel naranja implica un "efecto moderado a alto en la salud" y refiere a temperaturas que pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, de acuerdo con la clasificación del sistema de alerta temprana del organismo meteorológico.

Por una exposición a temperaturas menos intensas rige un alerta de nivel amarillo para el resto de Mendoza y San Luis; la ciudad de Buenos Aires; casi todo el territorio bonaerense, con excepción del borde costero; el este de Salta; gran parte de La Pampa; el noroeste de Neuquén; y el sur de San Juan y La Rioja.

El alerta se extiende también a la totalidad de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Las localidades más calurosas del país estarán en la provincia de San Juan, donde se registrarán 40 grados en Caucete y 39 en la ciudad capital.

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires se pronostica para esta tarde una máxima de 32 grados con cielo parcialmente nublado.

El nivel amarillo refiere a un "efecto leve a moderado en la salud" y las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, según el SMN.

El calor intenso se mantendrá durante toda la semana en el centro y norte de la Argentina, donde se prevé que muchas ciudades podrían registrar oficialmente la primera ola de calor del verano al mantenerse por al menos tres días con valores por encima de los normales.

Frente a estos eventos de calor extremo, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas); prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas; y evitar comidas muy abundantes.

Por otro lado, el SMN emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas en siete provincias de la franja oeste del país.

El alerta afecta al noroeste de Mendoza; al oeste y centro de San Juan; al oeste de La Rioja; al oeste de Catamarca; al oeste de Tucumán; al centro de Salta; y este de Jujuy.

El área tendrá tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros (mm), que pueden ser superados de forma puntual.

Para la población afectada, el organismo meteorológico recomendó evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles que puedan caerse; no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; alejarse de zonas costeras y ribereñas; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Según la clasificación del SMN, el nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".