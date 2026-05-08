Más de 800 marcas participarán del hot sale en todo el país

Ayelén De Giovanni, Gerente de asuntos públicos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico conversó con Hernán Mundo sobre la dinámica que tiene esta modalidad de comercio que se realiza desde hace 12 años en la Argentina.

www.hotsale.com.ar es el sitio oficial de esta promoción que involucra no sólo a decenas de comercios sino también a centenares de marcas.

La dirigente habló también de las “ofertas especiales” espontáneas que se brindarán este año con descuentos de hasta el 50 por ciento.

Y brindó algunos tips de seguridad a la hora de comprar como por ejemplo que se muestre un candado junto a la dirección web que además siempre debe comenzar con las letras “https”, lo que da la certeza de un sitio seguro.