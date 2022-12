Más de 7.500 catamarqueños se jubilarían con la nueva Ley de Moratoria

El Director de ANSES Catamarca, Enzo Carrizo, en diálogo con Nacional Catamarca explicó por qué es necesaria una nueva Ley de Moratoria: “La ley le permite a aquellas mujeres que tienen 60 años y hombres de 65 años y que no tienen no tienen los 30 años de aporte, poder acceder a la jubilación. Por eso es tan importante que haya una nueva Ley de Moratoria, hay muchas personas que no llegan a los 30 años de aporte y si no sale esta ley, no van a poder jubilarse”.

Sobre el importante impacto que tendría en caso de aprobarse la ley, Carrizo comentó: “La Ley de Moratoria que hoy existe esta desactualizada, necesitamos una nueva. Les pediría a nuestros legisladores nacionales de la oposición que den quorum, traten y aprueben la ley. Si no la aprueban, más de 7.500 catamarqueños no van a poder jubilarse”.