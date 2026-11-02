Más de 50 productos argentinos en los primeros puestos del mundo

Los productos agroindustriales argentinos mejoraron su performance en el comercio mundial, según los datos de comercio exterior internacionales correspondientes al cierre de 2025, publicados por la base de datos internacional de las Naciones Unidas (UN Comtrade).

En 2025 Argentina consolidó y mejoró su posición como exportador mundial en productos como aceite de girasol, yerba mate, porotos, soja, preparaciones de durazno, maíz, y carne vacuna, entre otros, destacó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

“Entre los primeros cinco puestos se encuentran 26 productos agroindustriales argentinos liderando las exportaciones mundiales; mientras que hasta el puesto 20 se encuentran 52 productos de todas las regiones del país”, remarcó la cartera agropecuaria.

De esta forma, Argentina pasó a ocupar el primer puesto como exportador mundial de productos de girasol (ascendiendo varias posiciones), de soja, yerba mate (pasó del 2° al 1° puesto), maní, aceite esencial y jugo de limón.

En la tercera ubicación se encuentran el maíz, sorgo, porotos, ajo, ciruela seca, mosto de uva, merluzas congeladas y porotos de soja.

Dentro del universo de productos que ocupan hasta el puesto 10° también están carne vacuna, vino, miel, peras, carne equina, lana sucia, preparaciones de durazno, jugo de naranja, aceite de oliva, trigo, garbanzos, té, aceitunas, pasas de uva, alfalfa, frutos secos, entre otros.

Según la Secretaría, “las políticas adoptadas por el gobierno nacional como la eliminación y reducción de derechos de exportación, la simplificación de trámites y eliminación de normas innecesarias, la apertura de más de 600 mercados junto con el esfuerzo y las inversiones realizadas por los productores para la incorporación de mejoras tecnológicas, permitieron que productos de más de 35 cadenas de valor logren posicionar a la Argentina como líder mundial de productos seguros y de calidad”.