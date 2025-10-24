Más de 5.200 centenarios afiliados al PAMI: la cifra más alta reportada

El organismo nacional de jubilados y pensionados registró más de 5.214 personas mayores de 100 años afiliadas, cifra récord en su historia institucional y síntoma de una prolongación de la longevidad cada vez más pronunciada en Argentina. Este dato pone en evidencia cambios demográficos, sanitarios y sociales que exigen nuevas estrategias en cuidado geriátrico, prevención y calidad de vida en la tercera edad.

José Manuel Viudez, médico clínico, neumonólogo y especialista en gerontología y longevidad, dialogó con Creer o reventar y señaló que este aumento se relaciona con una combinación de mejores condiciones de vida, avances médicos y cambios en los estilos de envejecimiento, que han permitido que cada vez más personas alcancen y superen el siglo de vida.

"Esto está pasando en el mundo, creemos que para 2054 van a haber 3,5 millones personas mayores de 100 años, así que Argentina va en ese camino, así que tenemos que adaptarnos a eso", dijo.

Según los datos más recientes de la Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el segmento de personas mayores, Argentina es hoy un país que avanza en el proceso de envejecimiento poblacional: ya en 2021 los mayores de 60 años representaban aproximadamente el 15,9 % de la población.

En este contexto, que cada vez haya más afiliados al PAMI de 100 años o más refleja no solo el aumento en la supervivencia, sino también la consolidación de cohortes que han vivido mejoras educativas, sanitarias y sociales.

"A partir de los 35 años empieza el envejecimiento, pero no lo notamos porque tenemos muchas reservas. Si a partir de ahí tomamos buenas decisiones prácticamente detenemos la edad biológica y la dejamos en paralelo a la edad cronológica", dijo.

En ese marco, Viudez resaltó la importancia de los cambios en los estilos de vida: mayor conciencia sobre alimentación, actividad física y prevención, aunque todavía existen brechas.