Entrevista a Gustavo Oriolo

05/03/2026

Más de 20 familias argentinas están varadas en Dubai por el conflicto en Medio Oriente

Más de 20 familias argentinas permanecen varadas en Dubái en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, luego de que cancelaciones y reprogramaciones de vuelos alteraran de manera abrupta sus itinerarios de regreso al país.

 

Gustavo Oriolo, turista argentino que viajó junto a su familia y un grupo de amigos para pasar sus vacaciones en Dubái, dialogó con el equipo de Primer round y describió la incertidumbre que atraviesan tras la suspensión de vuelos comerciales en la región, en el marco de la ofensiva militar que involucra a Israel e Irán. "Van pasando los días y no tenemos respuestas. Queremos que nos saquen", expresó.

Según explicó, tenían previsto abordar un vuelo con destino a la Argentina cuando se intensificaron los ataques y varios aeropuertos del Golfo Pérsico ajustaron operaciones por razones de seguridad. A partir de esa situación se conformó una comunidad de WhatsApp integrada por más de 20 familias argentinas que se encuentran en condiciones similares y buscan información sobre alternativas de salida.

Las familias mantienen contacto con la representación consular argentina y siguen de cerca las decisiones de las aerolíneas, mientras evalúan opciones de vuelos vía terceros países. La incertidumbre responde a la inestabilidad aérea generada por el conflicto y a las restricciones temporales en el espacio aéreo de algunos países de la región.