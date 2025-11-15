Más de 20 dotaciones lograron controlar el incendio en un parque industrial de Ezeiza

Varias explosiones en un parque industrial ubicado en Carlos Spegazzini, Ezeiza, generaron una onda expansiva muy amplia y un importante incendio que alertó a los vecinos de la ciudad bonaerense.

Más de 20 dotaciones de bomberos debieron trabajar toda la noche mientras que al menos cinco plantas fueron dañadas por el fuego.

Al menos 24 personas resultaron heridas, de los cuales ocho debieron ser trasladados a hospitales.

Pasadas las 8 de este sábado, fuentes sanitarias de la Provincia informaron que todos habían sido dados de alta.

Autoridades municipales aclararon que el incendio se originó pasadas las 21 del viernes en un sector industrial conocido como el Polígono de Spegazzini, donde funcionan petroquímicas en un predio abierto y sin perímetros.

El lugar está ubicado del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial —un complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)—.

“El incendio es en el Polígono, no en el Polo. Uno es abierto y el otro cerrado; están separados por la autopista, las colectoras y varios metros de distancia”, remarcaron fuentes industriales de la zona.

“Es muy grande y sabemos que alcanzó varias plantas. La onda expansiva llegó hasta la casa del intendente —a un kilómetro— y provocó estallidos de vidrios y desprendimientos en viviendas de la zona. Varios vecinos debieron recibir atención por heridas leves”, ampliaron fuentes locales.