Más de 20 días de búsqueda de Carlos Ramírez y sin rastros de su paradero

Carlos Ramírez, un vecino de Paraná de 65 años, salió hace 23 días de su domicilio rumbo a una cajero automático y nunca más apareció. Personal de la División Trata de Personas y de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos realiza rastrillajes por las últimas zonas donde se lo pudo ver. Gonzalo, hijo de Ramírez, solicitó que cualquier dato que puedan tener o pistas, den aviso al 911.

Continúa desaparecido Carlos Ramírez, el hombre de 65 años que es intensamente buscado en Paraná desde hace unas tres semanas. Ramírez fue visto por última vez en calle Ameghino al final, una zona que no frecuentaba, y desde entonces nada se sabe de él. Personal de la División Trata de Personas y de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos trabajó en esa zona, sobre la vera del río y buscando entre las malezas. No obstante, el operativo no arrojó resultados positivos.

Ramírez es empleado del Cementerio Municipal de Paraná, y el último día que se presentó a trabajar fue el 15 de noviembre.

El rastro de los perros lo ubica por última vez en la zona de Bajada Grande.