Más de 2 millones y medio de personas hicieron consultas en el primer día del Cyber Monday

Así lo confirmó Gustavo Sambucetti Director Institucional De La Cámara Argentina De Comercio Electrónico, quien, en diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round brindó detalles del programa de ofertas que estará vigente por los próximos 2 días.

Más de 800 marcas participan de esta jornada, que pueden encontrarse en la web oficial del programa comercial.

Detalló que hay filtros que permiten buscar por rubros, ofertas, formas de pago y muchas otras posibilidades.

Sambucetti reiteró, al igual que en casa oportunidad en la que se abordan los beneficios del comercio electrónico, las recomendaciones de seguridad que se deben tener en cuenta a la hora de realizar compras digitales.

Entre las categorías más navegadas el empresario enumeró “electro, indumentaria y viajes” y destacó además la gran cantidad de Pymes que se van sumando a esta iniciativa comercial.