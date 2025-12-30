Más de 160 aperturas y reaperturas de mercados agroindustriales

Durante 2025 se lograron abrir y reabrir 162 mercados internacionales para productos agroindustriales argentinos, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Hasta la fecha, se concretaron 86 nuevas aperturas de mercados, lo que permite diversificar destinos y ampliar el potencial exportador de productos con valor agregado.

Entre los casos más destacados se cuentan las aperturas de mercados de carne bovina con hueso y menudencias, carne aviar y porcina a Filipinas; frutos secos y cálculos biliares a China; limones a Chile; carne y menudencias porcinas a Paraguay.

Y, por primera vez, la habilitación de mercados para exportar ovas de trucha arcoíris (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), entre otros.

En lo que refiere a reaperturas, se concretaron 76.

El brote de influenza aviar en agosto exigió una intensa agenda internacional para rehabilitar 73 mercados para diversos productos del sector.

Entre los principales mercados reabiertos para carne aviar figuran Brasil, Filipinas, Reino Unido, Sudáfrica, Uruguay.

El trabajo para impulsar al sector también incluyó 19 visitas de auditorías sanitarias que permitieron ampliar los mercados y elevar la capacidad de exportación de plantas productivas argentinas en destinos como China, Estados Unidos, Indonesia, México, Reino Unido, Brasil y la Unión Europea.

Otro hito importante del año fue la apertura de la Consejería Agroindustrial en Vietnam, país que se ha consolidado como uno de los principales destinos de las exportaciones nacionales.

También se recibieron 22 visitas de delegaciones oficiales extranjeras en busca de potenciar el intercambio comercial y las inversiones en el país.

Los efectos de estas políticas se reflejan en los resultados comerciales: entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzaron 105,1 millones de toneladas por un valor de US$ 47.458 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 12% en volumen y del 9% en valor, frente al mismo período de 2024.