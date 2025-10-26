Más de 10 mil vehículos para el traslado de urnas en mula, lanchas o a caballo

Pequeños parajes como el cerro Champaquí, en Traslasierra, Córdoba, la Isla Martín García, pueblitos de Jujuy, Salta o el mismo Tigre, de la provincia de Buenos Aires, necesitaron de más de 10 vehículos no tradicionales para el traslado de urnas

En esos lugares, a los que no se accede de manera tradicional, se utilizaron lanchas, mulas y caballos.

🇦🇷En el marco del operativo especial de custodia y acompañamiento electoral, personal del DUAR junto a integrantes del @Ejercito_arg garantizaron el traslado seguro de una urna. 👏🏻Luego de una cabalgata de casi 15 km, en la que se registró una leve nevada, fueron recibidos por… pic.twitter.com/BWgCM5BraF — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) October 25, 2025

El Grupo DUAR e integrantes del Ejército custodiaron el traslado de las urnas a caballo hacia la Escuela Florentino Ameghino ubicada en el Cerro Champaquí, en Córdoba. Allí, hay 27 personas habilitadas para emitir su voto este domingo.

Tras una cabalgata de casi 15 kilómetros, en la que se registró una leve nevada, fueron recibidos por la directora de la Escuela y confirmaron que el operativo se culminó de manera exitosa.

También fueron utilizadas casi 60 mulas y varias lanchas destinadas para llegar a lugares de Jujuy, Salta, Córdoba, el Tigre y la Isla Martín García, entre otras localidades.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la jueza con competencia electoral María Romilda Servini tuvo que resolver que el Instituto Gascón, sobre Serrano 1261, y el Instituto Gascón SUM, sobre Gurruchaga 1254, no sean sede de comicios por problemas de infraestructura.

La magistrada dispuso el traslado por peligro de derrumbe y por falta de luz, luego de las lluvias que azotaron a la ciudad en la madrugada del sábado.