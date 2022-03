“Más de 10 mil estudiantes de la provincia no comenzaron las clases”

Unas 45 escuelas no comenzaron aun el ciclo lectivo por diversos problemas edilicios. Lo informó en declaraciones a Radio Nacional, Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital. “Hubo tiempo para hacer las obras y no se realizaron” afirmó, en relación a los dos años en los que no hubo clases presenciales por la pandemia y no se terminaron las obras de infraestructura que se requerían. También indicó que desde el gobierno se les informó que están llegando tarde a las refacciones y que en algunos casos se colocarán trailers como toda solución.

Lagunas afirmó, además, que también “en las escuelas técnicas se está viviendo una situación muy compleja” debido a la falta de previsión y planificación en el sistema lo que repercute en la cantidad de alumnos en cada curso que obliga a desdoblar en horarios diferentes a los que las familias y los docentes ya habían organizado su rutina diaria. “Este gobierno no prioriza la educación, no la organiza ni la jerarquiza, y termina haciendo estas propuestas que están fuera de lugar”, enfatizó.

Finalmente adelantó que se va a realizar una actividad con todas las escuelas que tienen problemas para unificar el reclamo frente a la Casa de Gobierno para la semana que viene.