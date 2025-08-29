Más argentinos planifican sus divorcios

Organizar un casamiento puede llevar meses de planificación y un ejército de profesionales para que todo salga perfecto. Pero, ¿qué ocurre cuando el evento a organizar es el final de una relación? De esa pregunta surge una profesión que cada vez gana más espacio en Argentina: la Divorce Planner.

La pionera en este servicio en el país es Helena Estrada, abogada, máster en finanzas y coach certificada, quien en diálogo con Nunca es tarde, aseguró que el objetivo de su trabajo es "acompañar a quienes transitan una separación para que el proceso sea menos traumático y con menos costos, tanto emocionales como económicos".

Según la especialista, su servicio no solo está destinado a quienes ya decidieron separarse, sino también a quienes sienten que la ruptura puede estar cerca. “Muchas mujeres consultan antes de tomar la decisión, para entender qué opciones tienen. Y también hay parejas separadas de hecho que postergan el divorcio por miedo, por desconocimiento o porque creen que iniciar el trámite puede complicar las cosas, sobre todo cuando hay hijos de por medio”, señala.