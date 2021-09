Martorano celebró el arribo del primer lote de vacunas Pfizer

La provincia recibió 19.890 dosis de vacunas Pfizer contra el Covid-19, que estarán destinadas a personas de 12 a 17 años sin factores de riesgo, según explicó la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano. “El 52% de la población cuenta con el esquema completo y estamos preparados para vacunar 54 mil personas por día”, afirmó en el móvil de Nacional Rosario, y aclaró respecto de las nuevas medidas: “Acá el barbijo sigue vigente”.

La titular de la cartera sanitaria provincial adelantó que con las flexibilizaciones dictadas por el gobierno nacional “vamos a ser muy cuidadosos”, y afirmó que “para nosotros el uso del barbijo sigue siendo muy importante”. Por último, en la conferencia que se pudo seguir desde el programa Grande Chiqui (9 a 12 hs.), la funcionaria cerró: “Nuestra provincia no tiene transmisión comunitaria de la variante Delta, pero eso no quiere decir que no vaya a serlo. Por eso hay que mantener cuidados y seguir vacunando”.