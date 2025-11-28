Martina Viglietti en Primera Versión: del frío sueco a la improvisación argentina, un puente entre dos mundos

En Primera Versión, Pablo Vázquez conversó con Martina Viglietti, actriz, locutora y comunicadora argentina radicada en Estocolmo, en una nueva edición de Argentinos por el Mundo. En una charla íntima y luminosa, Martina describió cómo es reconstruir una vida en un país que combina orden, silencio, nieve y una cultura social opuesta a la nuestra.

Contó que esa mañana hacía 7°C, y que después de varios días con –5°C de sensación térmica eso ya es “un día lindo”:

“Acá todo se compara. Si ayer casi me congelo y hoy no… entonces está hermoso.”

Martina explicó que en Suecia la vida cotidiana es ultraorganizada, incluso para lo social:

“Un cumpleaños para febrero lo tenés que agendar en noviembre. La falta de improvisación nos mata a los argentinos.”

También habló del choque cultural en el trato:

“Acá nadie te habla en un ascensor. Y si preguntás ‘¿cómo estás?’, lo toman literal. Te responden DE VERDAD.”

Sobre Estocolmo, remarcó que es un archipiélago interconectado, donde el transporte público es impecable, súper calefaccionado y fundamental para moverse.

“Entrás al subte con toda la ropa de invierno y te morís de calor.”

En gastronomía, mencionó el plato típico sueco —albóndigas con puré y mermelada de lingonberry— y que la cocina local se mezcla mucho con ingredientes de todas partes por la influencia migratoria.

Martina trabaja hoy en comunicación para Europa y conduce un videopodcast sobre la vida en Suecia.

“Hay una sola vida. Está buenísimo animarse a hacerla en distintos lugares.”

Podés seguirla en Instagram: @marviglietti