Martín Tibabuzo en Un Pasaje Hasta Ahí: “El diseño de una camiseta también es emoción”

En Un Pasaje Hasta Ahí, con Agustín Cammisa, el diseñador argentino Martín Tibabuzo, responsable de las camisetas oficiales que la Selección Argentina usó en los Mundiales 2010 y 2014, contó su recorrido profesional y anticipó detalles de la Foodcon, el primer festival de cultura futbolera que se realizará este sábado y domingo en el Conex.

Tibabuzo repasó un camino que empezó con presentaciones rechazadas, entrevistas fallidas y trabajos autogestionados, hasta que un proyecto independiente llamó la atención de Adidas, lo llevó a Alemania y derivó en casi una década de trabajo en la sede central de la marca. Allí diseñó camisetas para clubes como River Plate, Milan y Benfica, además de participar en proyectos para el Mundial de Qatar.

Recordó la primera vez que vio una camiseta suya en una cancha:

“Fue en San Siro, un clásico del Milan. Ver a Beckham y Ronaldinho usando un diseño mío… no lo podía creer.”

Sobre el festival Foodcon —que coorganiza y que tendrá su primera edición este fin de semana—, adelantó que habrá diseñadores, artistas, fotógrafos, cineastas, gente que hace banderas, proyectos de reciclaje convertidos en canilleras, presentaciones de libros, moda futbolera y charlas con creadores de contenido. Entre otros invitados estará Pepe Perretta, histórico realizador de trapos de hinchadas de todo el país.

Tibabuzo también reflexionó sobre la dimensión emocional del diseño deportivo:

“No es solo estética. Hay trabajo, historia y una carga afectiva enorme detrás de una camiseta.”

El encuentro cerró con un repaso por algunos de sus modelos más recordados —incluida la camiseta argentina de 2010 vinculada al último ciclo de Maradona— y con una invitación a disfrutar de la Foodcon durante el fin de semana largo.