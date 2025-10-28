Martín Menem aseguró que la legislación laboral "es arcaica y perjudica a las Pymes"

El presidente de la Cámara de Diputados y diputado de LLA Martín Menem, enfatizó que "la legislación laboral es arcaica y perjudica a las Pymes" y dijo que por ese motivo "es necesario encarar una reforma que facilite la posibilidad de contratar nuevos empleados para crecer".

Menem señaló que "hay que modificar la ley laboral porque cuando un emprendedor quiere tomar empleados corre el riesgo de tener juicios laborales o multas que terminan liquidando a la empresa".

"Si no fuera tan costoso incorporar a un empleado o prescindir de sus servicios muchas empresas hubieran crecido más y habrían contratado más personal", agregó.

El diputado libertario por La Rioja aseguró que "confiábamos en un triunfo porque era una elección nacional y se había hecho un buen trabajo, pero la diferencia, sobre todo en algunas provincias, nos sorprendió".

"Teniamos tres factores determinantes para ganar, que fueron la participación del presidente Milei en la campaña, porque se plebiscitaba su gestión, la existencia de un equipo en las 24 provincias, algo que no pudo repetir ningún otro partido, y la utilización de la Boleta Única de Papel, que terminó con muchas cosas raras que pasaban en algunos comicios", destacó el presidente de la Cámara de Diputados.

Además, sentenció que "nuestro pronóstico era tener 72 diputados propios y terminamos con 86 más los que se pueden sumar del PRO y de otros partidos con vocación de diálogo".

En otro orden, Menem se quejó porque "Argentina tiene un sistema que plebiscita la gestión cada dos años y eso es malo en un país que ha tenido una volatilidad política permanente y una inestabilidad cambiaria" y sostuvo que por ese motivo "era normal que tuviéramos un "sacudón" previo a las elecciones".

El diputado riojano puntualizó que "es necesario entender la gran diferencia que existe entre una elección nacional y una provincial, donde los intendentes y los aparatos juegan un papel fundamental".

Por último, el titular de la Cámara Baja remarcó que "nunca dejamos de dialogar con todos los bloques y con todos los gobernadores tratando de buscar acuerdos antes de las elecciones y ese proceso se va a profundizar".