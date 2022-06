Martín Kowaleski: "Me parece que no aprendimos mucho como sociedad o estado"

Dr. Martin Kowalewski - Investigador CONICET (Estacion Biologica Corrientes, CECOAL_CONICET_UNNE) recibió una distinción de la Sociedad Internacional de Primatología por contribuir a la conservación del hábitat de primates a través de propuestas educativas con el premio Charles Southwick. Se trata de un reconocimiento que se otorga a investigadores e investigadoras de distintos países para destacar y apoyar su compromiso con la educación para la conservación del hábitat de primates.

Kowalewski fue nominado para recibir este premio por el investigador de la Universidad de Illinois en Urbana, Estados Unidos, Paul Garber. Además del reconocimiento internacional, recibirá fondos para continuar financiando proyectos educativos desde la EBCO. El Premio Charles Southwick está dedicado a reconocer a las personas que viven en países con hábitat de primates y que han hecho una contribución significativa a la educación formal e informal sobre la conservación en sus países.

Martín Kowalewski es investigador independiente del CONICET y desde la EBCO desarrolla líneas de investigación acerca del comportamiento, fisiologia, dinámica de enfermedades infecciosas y conservación de los monos aulladores negros y dorados (Alouatta caraya) en el NEA.

En comunicación con Radio Nacional Santo Tomé, en el programa Mañana Nacional el investigador comentó "entendimos que si queremos conservar la biodiversidad tenemos que incluir a la comunidad. Organizamos cursos para guías intérpretes naturalistas: formábamos guías del lugar. Hacemos talleres e intervenciones en escuelas. Realizamos puentes pasa faunas con las comunidades y escuelas secundarias para generar conciencia en toda la comunidad y profesionales". "Los animales no cambiaron mucho luego de los incendios y la pandemia. Hay un virus de animales silvestres que pasaron de ser propio de animales, a los seres humanos. Cuando todo esto comenzó dijimos “el mundo va a cambiar”, la naturaleza dio un cachetazo, pero nada cambió. Me parece que no aprendimos mucho como sociedad o estado: tenemos que repensar", puntualizó Kowalewski.