Martín Fierro de Cable: todos los ganadores 

Celebrada el jueves y organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se realizó la 30ª edición de los premios Martín Fierro de Cable.

Eduardo Feinmann, conductor del Noticiero A24 recibió la estatuilla de Oro, el máximo reconocimiento de la ceremonia.

También fue distinguido por su labor en conducción masculina y, durante su discurso, reivindicó su estilo periodístico.

La ceremonia fue conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe, y transmitida por A24, una de las señales más premiadas de la noche.

Además del Oro y el premio a la conducción masculina, A24 obtuvo las distinciones a mejor señal de noticias, programa periodístico por WiFi, de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti; producción integral; programa de entrevistas por Luis Novaresio entrevista, y labor periodística masculina, para Pablo Rossi.

Marina Calabró, por su parte, fue distinguida por la conducción de Arranca la tarde.

Ariel Tarico también se destacó al recibir dos estatuillas: una por su labor humorística y otra por Tarico Fake News (TN), premiado en la categoría juegos, entretenimientos, reality y humor.

C5N obtuvo cuatro premios: Doctor C, en temas médicos; Alejandro Moreyra, por su labor como movilero; Andrés Lerner, como columnista económico, y Rosario Ayerdi, por su labor periodística femenina en Argenzuela.

Crónica TV recibió tres distinciones: Siempre Noticias, como noticiero diurno; El Defensor, en servicios, y Duro de Callar, en interés general.

En el ámbito deportivo, Sebastián “Pollo” Vignolo y Diego Latorre compartieron el reconocimiento a la labor periodística deportiva, mientras que Paso a paso (TyC Sports) ganó como mejor programa deportivo.

La gala entregó premios en 35 categorías e incluyó homenajes a tres señales que cumplen 30 años: Canal (á), Canal Rural y Canal 26.

Lista completa de ganadores

Martín Fierro de Oro: Eduardo Feinmann

Labor humorística: Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News – TN)

Cultural / educativo: Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)

Deportivo: Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

Panelista: Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)

Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva (TN)

Juegos / entretenimientos / reality / humor: Tarico Fake News (TN)

Señal de noticias: A24

Económico: Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

Rural: Tranquera abierta (Canal Rural)

Entrevistas: Luis Novaresio entrevista (A24)

Musical: Cultura DJ (Canal de la Ciudad)

Noticiero diurno: Siempre Noticias (Crónica TV)

Temas médicos: Doctor C (C5N)

Periodístico: WiFi (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

Infantil / juvenil: Selenkay (Disney Channel)

Columnista policial / judicial: Nicolás Pizzi (LN+)

Culinario: Maestros de la medialuna (El Gourmet)

Conducción masculina: Eduardo Feinmann (El Noticiero A24)

Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina (Somos AMBA)

Servicios: El Defensor (Crónica TV)

Documental: Octubre TV (Argentina 12)

Cronista / movilero: Alejandro Moreyra (C5N)

Columnista económico: Andrés Lerner (C5N)

Aviso publicitario: Easy a todo

Periodístico deportivo: TN Deportivo (TN)

Producción integral: A24

Interés general: Duro de Callar (Tomás Méndez – Crónica TV)

Noticiero central: Diario de las 20 (Argentina 12)

Columnista político: Daniel Bilotta (Odisea argentina – LN+)

Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)

Labor periodística masculina: Pablo Rossi (H17 – A24)

Magazine: Mañanas picantes (Argentina 12)

Labor conducción femenina: Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)

Labor periodística deportiva: Sebastián Vignolo y Diego Latorre (ESPN)