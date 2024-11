Martín Caparrós y su nuevo libro "Antes que nada"

El escritor y periodista presenta su último libro "Antes que nada" en el que repasa su historia su vida, los hecho que él considera más relevantes de su vida a la luz de haber sido confirmado con una cuadro de ELA; ( Esclerosis Lateral Amiotrófica).

"La verdad es que lo escribí pensando en varias oportunidades que había una gran posibilidad de que no llegara a verlo publicado; y fue una forma de atrevereme a conversar conmigo mismo cosas que tal vez no hubiese repasado; me fue muy útil para poder decirme a mi mismo muchas cosas que de otro modo quizas no me habría dicho".