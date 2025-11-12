Martin Ardohain: “Hoy la idea es un PRO puro”

El diputado nacional del PRO por La Pampa se refirió a la reunión de mesa nacional realizada este miércoles para analizar los resultados de las elecciones legislativas y el posicionamiento del partido.

“Vamos a tener un bloque del PRO acompañando como acompañamos durante estos dos años”, señaló el legislador en declaraciones al programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

“Otro gobierno, si no hubiera estado firme no hubiera sobrevivido a lo que fue el clima previo de septiembre u octubre, lo hubieran volteado el kirchnerismo y otros espacios”, advirtió.

“Ahí el PRO hizo una función muy importante y es lo que vamos a hacer ahora”, completó

“Vamos a acompañar al Gobierno en todo lo que haya que acompañar; pero no se ha hablado nada de interbloque”, precisó.

Ardohain dijo que “hoy la idea es un PRO puro para que el votante se sienta representado, porque el PRO no está en la libertad avanza, sino que ayudamos para que pudieran gobernar”.

“Los del PRO estamos en el PRO; lo de este año fue un acuerdo electoral, y si bien somos frentistas, no somos lo mismo”, aclaró.

“Fuimos a una elección juntos pero no estamos juntos en el gobierno. Hay gente nuestra que se ha pasado al Gobierno, pero no está el PRO gobernando”, insistió.

“Mucha gente votó a LLA porque estaba el PRO adentro, y el mensaje de apoyo de Mauricio Macri sirvió para que mucha gente que no iba a ir, decidiera ir a votar”, comentó.

Por último, anticipó: “Vamos a trabajar de cara al 2027 de abajo hacia arriba, desde los municipios hacia las cúpulas para llegar a una buena propuesta”.