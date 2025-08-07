Martín Ardohain: "Hoy la fortaleza del Gobierno es que la gente lo sigue acompañando"

El legislador del PRO por la provincia de La Pampa conversó con Nicolás Yacoy sobre la maratónica sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición logró la media sanción de algunos proyectos resistidos por el Gobierno.

"La verdad es que estamos preocupados porque los violentos, los que tiran piedras los que cortan calles, se anotaron un poroto".

"El problema es que la oposición, con una gran irresponsabilidad vota proyectos sin decir de dónde va a salir la plata para financiarlos".

"En 3 meses hay elecciones y ése será el termómetro real de lo que piensa la gente".

"Hoy la fortaleza del Gobierno es que la gente lo sigue acompañando".