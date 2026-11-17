El martes 17 de noviembre tendrá condiciones variables en el país: mientras algunas provincias registrarán lluvias débiles o lloviznas, en el norte se esperan temperaturas elevadas, con una máxima de 34 grados en Formosa. En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo estará nublado y se prevé lluvia débil, con una mínima de 19 grados y una máxima de 27.

En la región central, Córdoba tendrá cielo despejado y llegará a los 27 grados. La Pampa presentará cielo ligeramente nublado, con una máxima similar, mientras que Mendoza y San Luis tendrán temperaturas de hasta 26 y 28 grados, respectivamente. En Entre Ríos y Santa Fe se espera cielo cubierto, con máximas de 29 grados.

El calor se concentrará en el norte argentino. Formosa alcanzará los 34 grados, seguida por Chaco, con 32, y Corrientes y Santiago del Estero, con 31. San Juan llegará a los 30 grados, mientras que Jujuy tendrá una máxima de 30 y Salta de 28. En algunas provincias se reportan fenómenos particulares: Chaco, Corrientes y Santiago del Estero presentan relámpagos sin truenos, mientras que Jujuy y Tucumán registran cielo con humo.

En el noreste, Misiones tendrá una máxima de 28 grados, con cielo ligeramente nublado. Catamarca y La Rioja también llegarán a los 28 grados. En tanto, la Patagonia tendrá temperaturas más bajas y condiciones nubosas en varias zonas: Chubut alcanzará apenas los 14 grados, Río Negro tendrá 18 y se esperan lloviznas. Santa Cruz llegará a 18 grados y Tierra del Fuego a 16, aunque allí el cielo estará despejado.