Marta Ledri: "Borges es el gran precursor de Windows"

En el aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges, la escritora gualeguaychuense Marta Ledri contó cómo lo conoció. “Me sensibiliza esta fecha... Voy tomando conciencia del privilegio que tuve. Durante mucho tiempo, a este encuentro lo fui arrinconando, ahora lo saco del rincón y tiene un brillo muy especial”, contó Marta Ledri y detalló cómo llegó al departamento en el que vivió Borges en 1985: “Yo estaba de paseo en Buenos Aires. Estaba en la casa de una amiga y desde el balcón vi a un anciano que pasaba caminando por la calle del brazo de alguien más… y entonces me di cuenta que era Borges. Me confirmaron que vivía ‘enfrente’. Averigüé en qué piso vivía, después conseguí una cámara fotográfica y un grabador, recordemos que en ese momento no había celular. Leí un poco más, recordé mis estudios y me metí en el edificio aprovechando que entraba una señora”.

“Borges no fundó escuela. Es Asterión. Está él solo en el centro de su laberinto con todas las puertas abiertas porque él es un precursor de Windows”, dijo Marta Ledri. En esta entrevista, Ledri contó cómo fue esa conversación de tres horas que mantuvo con Borges y se refirió a su obra, sus poemas y sus cuentos más representativos como El sur.

