Marta González: "Después de 24 años, el cáncer se hizo mi amigo"

La actriz que desde hace muchos años lucha contra un tumor, conversó con Andrea Bisso y Carla Ruiz sobre su historia, su presnete, el amor los hijos los nietos y su trabajo junto al "Tano" Ranni.

"He pasado y paso por tantas cosas que hoy agradezco estar viva, porque cuando uno ha estado al borde de no estar más en este mundo, uno empieza a agradecer cada día" "Tenes dos caminos, o lo enfrentas, con ayuda de Dios, los médiso, la ciencia o te quedas en la cama esperando a la parca".

Marta hoy vuelve a los escenarios con la obra "Negociemos".

Negociemos… Una historia de amor, escrita por Alicia Muñoz, reúne a dos grandes del teatro argentino: Rodolfo Ranni y Marta González, bajo la dirección de Ernesto Medela y la producción de Damián Sequeira.

Con una mirada cálida y cómplice, la obra celebra la posibilidad del encuentro a cualquier edad. Dos personas distintas, un pasado que no fue y un futuro que tal vez pueda ser... si logran negociar sus corazones.