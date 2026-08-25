Marta Fort reveló que padece hemiparesia y enfrentará una compleja cirugía

Marta Fort, hija del recordado empresario Ricardo Fort, sorprendió al público al revelar que convive desde su nacimiento con hemiparesia, una condición neurológica que dificulta la movilidad del lado derecho de su cuerpo. A lo largo de su vida, la joven ha probado diversas alternativas médicas para mitigar este impacto en su salud. Entre estas experiencias, destacó un viaje terapéutico experimental a China cuando tenía apenas ocho años, un tratamiento que realizó rodeada del entorno de confianza de su familia en busca de una mejor calidad de vida.

Por este tema, el director médico del INBA (Instituto de Neurología Buenos Aires) y médico neurólogo, Alejandro Andersson, en diálogo con 100% Nora, dijo que "por esa asimetría neurológica se debe operar para que termine de afectar el movimiento del cuerpo".

Andersson, además, remarcó que "la hemiparesia representa una diferencia en la musculatura entre el hemisferio derecho respecto del izquierdo. Todos los casos no son iguales por lo tanto las cuestiones terapéuticas no son las mismas".

Actualmente, la influencer se prepara para afrontar una nueva y decisiva etapa en su tratamiento médico fuera de la Argentina.

Fort confirmó que viajará próximamente a Minnesota, Estados Unidos, donde se someterá a una intervención quirúrgica de alta complejidad para intentar mejorar de forma definitiva su condición motriz.

Al hablar sobre este inminente paso, la joven no ocultó su vulnerabilidad y reconoció abiertamente sentir temor frente al procedimiento quirúrgico y los desafíos que implicará su posterior recuperación.