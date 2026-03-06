Mark Zuckerberg pagó 170 millones de dólares por su mansión en Miami

Mark Zuckerberg acaba de pagar la cifra récord de 170 millones de dólares por una megamansión en Miami. La casa se encuentra en la isla Indian Creek, situada en medio de la Bahía Vizcaína, más conocida como el "búnker de los multimillonarios" por su alta concentración de residentes ultrarricos.

Por este tema, el arquitecto, Gerardo Feldman, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "la venta es un récord para el mercado inmobiliario de Miami. Valía 200 millones y se negoció pagar 170 en efectivo".

Feldman agregó que "la isla es maravillosa, cuenta con seguridad propia. Te investigan antes de ingresar. No circula cualquier persona".

El director ejecutivo de Meta vivirá allí con su esposa, Priscilla Chan, y sus tres hijas, a solo tres manzanas del conjunto de mansiones que posee el magnate tecnológico Jeff Bezos, y otros famosos vecinos como David y Victoria Beckham o Tom Brady.

El magnate se suma así a la ola de multimillonarios del sector tecnológico que en los últimos meses han comprado propiedades en Florida para cambiar su residencia y evitar así el impuesto a los ricos que el estado de California tiene previsto aprobar a finales de año.