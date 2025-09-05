Marisol Otero prepara su primer concierto sinfónico

La actriz y cantante conversó con Andrea Bisso y Carla Ruiz; contó parte de su historia, recordó sus inicios en la comedia musical con "La Bella y la Bestia" y su más reciente éxito "Mamma Mia!".

"Fue un largo camino, estudiar, prepararse, dar pruebas, examanes, desear algo; yo trabajo mucho con el deseo con la manifestación de las cosas y me ha servido mucho".

Tras una muy entetenida y por momentos emotiva charla, Otero dio detalles de su próximo espectáculo.

"Estoy preparando mi primer concierto sinfónico con muchas canciones y grandes invitados; estarán mis hermanos Florencia y Nicolas, Patricia Sosa y muchos más".

Marisol Otero Sinfónico se presenta el jueves 18 de septiembre en el Auditorio Belgrano y las entradas están disponibles en el auditorio o en Ticketek.