Mario Breuer y una lección de Miguel Abuelo: “Era un petiso bravo”

En su libro Rec&Roll, el histórico ingeniero de sonido Mario Breuer comparte anécdotas inolvidables junto a grandes nombres de la música argentina. Entre ellas, un encuentro con Miguel Abuelo, líder de Los Abuelos de la Nada, a quien definió como “un petiso bravo”, pero también como un artista lleno de enseñanzas y carisma.

La anécdota fue leída en La mañana de Nacional Rock por Pablo Vázquez, que revivió con su voz ese fragmento cargado de historia y memoria del rock argentino. Breuer, responsable del sonido de discos esenciales de Charly García, Fito Páez, Los Redondos y tantos más, recordó cómo Miguel Abuelo marcaba presencia tanto en lo musical como en lo humano, dejando una huella imborrable.