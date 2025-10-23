Sonido, historia y alma del rock argentino

Mario Breuer, el ingeniero que convirtió la música en una forma de memoria

El legendario ingeniero de sonido Mario Breuer, figura clave en la historia del rock nacional, repasó junto a Pablo Valente sus inicios, su método de trabajo y las experiencias que lo convirtieron en uno de los productores más influyentes del país.

Breuer fue parte de los discos más emblemáticos del rock argentino: “Yendo de la cama al living”, “Parte de la religión”, “Bocanada”, “El amor después del amor”, “Luzbelito”, “Signos”, entre tantos otros. Su firma técnica y su oído sensible definieron la identidad sonora de artistas como Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Divididos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Pericos y Los Auténticos Decadentes, entre muchos más.

“El sonido no se trata solo de cables y perillas. Es entender la emoción del músico y traducirla para que llegue al alma de quien escucha”, explicó Breuer, quien también impartió seminarios y capacitaciones por toda Latinoamérica.

Durante la entrevista, recordó anécdotas de las sesiones con Charly García, la locura creativa en los estudios Del Cielito y Panda, y el momento en que decidió abrir su propio espacio de formación para jóvenes técnicos y productores.

“Siempre digo que el estudio de grabación es un templo. Ahí no se va a trabajar, se va a hacer magia.”

A cuatro décadas de haber mezclado los sonidos más potentes de nuestra historia musical, Breuer continúa activo, produciendo nuevas bandas y preservando el legado del audio analógico como una forma de arte.

📍 “Grabar bien —dice— es un acto de amor por la memoria sonora de un país.”