Marina Mazzeo veterinaria: "Las mascotas mejoran nuestra vida”

La médica veterinaria, habló con Carla Ruiz y el equipo de 100% Nora a propósito del Día del Animal, sobre la tenencia de mascotas, algunos consejos y recomendaciones.

Los animales mejoran la calidad de vida de las personas que cohabitan con ellos. Y eso es porque las personas eligen cuidar de esos animales y se sienten útiles en el cuidado y manutención de esas mascotas.

Los animales contribuyen a mantener controlados nuestros niveles de cortizol y eso siempre es bueno.

Mazzeo además dio algunos consejos de cosas que deberían tenerse en cuenta a la hora de elegir una mascota; un veterinario de confianza, tener una mascota acorde al espacio que uno tiene y al tiempo con el que cuenta para prestarle atención, acompañarlo y criarlo.

Además contemplar un plan sanitario de vacunación y cuidados y un buen plan alimentario y de hidratación.