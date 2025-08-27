“Marimbismos” el proyecto de Marcos Cifuentes que combina rebeldía y canción

En La tarde de la Folklórica, el contrabajista y cantautor Marcos Cifuentes presentó su proyecto Marimbismos, acompañado por el marimbista César Martinini y el baterista Mau Caracotche. El trío apuesta a una instrumentación poco común —marimba, contrabajo y batería— con la canción como eje central.

El primer adelanto, “Días inciertos”, se estrenará en plataformas digitales este viernes, mientras que la presentación en vivo será el sábado 6 de septiembre en La Plapla (3 Arroyos 1596, La Paternal), con entradas anticipadas a $8000.

Cifuentes destacó el carácter experimental y a la vez popular de la propuesta: “Pese a que somos instrumentistas, la canción está por delante”.

Martinini, referente local de la marimba, subrayó la importancia de acercar este instrumento al tango y la música argentina, mientras que Caracotche aportó su versatilidad rítmica y vocal.

