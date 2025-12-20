Marilina Ross presentó "Canciones Dedicadas" en "Soy Nacional"

En esta 147º edición, recibimos la visita y la música de “una grandísima” que es la madrina del programa y nos trajo su más reciente EP que consta de cinco canciones.

“Estoy muy feliz con toda la repercusión que ha tenido, la gente me ha devuelto cosas maravillosas entonces estoy más feliz todavía”, contó Marilina Ross.

También, Sandra y Marilina conversaron con Lito Vitale quien se sintió “honrado de estar en la cocina de cinco estrenos, es para mí un verdadero honor” dijo sobre su participación en “Canciones Dedicadas”.

De cara a la celebración de la Nochebuena y la Navidad, Sandra la consideró “la fiesta del amor y la paz, de la familia y del encuentro”.