Mariano Recalde tiene Covid pero “por el momento los síntomas son leves”

El senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde (Frente de Todos) informó a través de su cuenta en la red social Twitter que padece coronavirus pero “por el momento los síntomas son leves”, e instó a “seguir cuidándonos” porque la pandemia no terminó.

“Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde”, inició su publicación el senador.

Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo.

Estoy bien de salud, por el momento los síntomas son leves. La pandemia no terminó, sigamos cuidándonos.

— Mariano Recalde (@marianorecalde) February 7, 2021