Mariano Martínez recordó los orígenes de Attaque 77 y anunció un show especial por “El cielo puede esperar”

En Amnesia, Pablo Valente conversó con Mariano Gabriel Martínez, guitarrista, cantante y compositor, sobre los comienzos de Attaque 77, los primeros ensayos, el surgimiento del punk local y la grabación de El cielo puede esperar, disco clave editado en 1989.

Martínez compartió anécdotas junto a figuras históricas como Juanchi Baleirón, Roberto Ricci y Adrián “Chino” Vera, y repasó sus vivencias en la escena de Halley y Cemento. Además, adelantó detalles del recital del 29 de noviembre en el Teatro Vorterix, donde celebrará los 35 años de “El cielo puede esperar” con una nueva formación y la promesa de invitados especiales.

“Quiero volver a grabar esas canciones con el sonido de hoy —dijo—, es una forma de rendirles homenaje y mantenerlas vivas”.