Mariano Luna: entre las raíces cuyanas y el desafío de escribir su propia música

En Nacional Folklórica, Mariano Luna visitó a Silvia Maruccio y a la "Colo" Merino y contó su historia personal y musical, desde sus raíces en San Rafael y el Valle de Uco hasta su presente en Buenos Aires. Recordó a los mentores que lo impulsaron a componer y superar el miedo a escribir sus propias canciones, un paso que marcó su identidad artística.

El músico habló de sus primeras composiciones nacidas de experiencias personales, de su manera de adaptar la cueca cuyana a nuevos sonidos y de cómo conquistó al público en peñas porteñas.

También reflexionó sobre el renacer del folclore en la juventud, la importancia de transmitir historias detrás de las canciones y la influencia de figuras norteñas en ese proceso. Adelantó que está grabando nuevo material y anunció fechas en La Pampa, San Antonio de Areco y Mendoza.