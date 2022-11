Una Noche en la Tierra

Luz, cámara.. acción! Mariano Biasin

El director de cine y músico protagonizó la “alfombra roja” de nuestro espacio dedicado a la ficción y a la buena música

“Sublime”, su ópera prima, ya ha dado la vuelta al mundo en los principales festivales con excelentes críticas y resultados. Se estrenó en la sección Generación de la Berlinale, ganó el Premio Sebastiane Latino 2022 a la diversidad sexual y de género en el Festival de San Sebastián y como Mejor Película Iberoamericana en el Festival Internacional de Cine de Seattle, entre otros premios. Y desde el 17 de noviembre se exhibe en los cines de nuestro país

“Poder estrenar la película en el Festival de Berlín hace que muchas puertas también se abran, llamamos más la atención en un montón de festivales que nos empezaron a invitar y la película recorrió muchísimo. Y eso es muy bueno para una película como ésta, porque no tiene actores conocidos y no es comercial en el sentido que no tiene herramientas para convertirse en mediática, pero es una película con una historia pequeña muy honesta y que tiene una gran estela de logros en festivales enfrentando muchas audiencias lejanas y estamos muy contentos de llegar a nuestra gente”

En su primer largometraje, Mariano pone el foco en la amistad de dos jóvenes y cómo los sentimientos de uno de ellos va mutando hacia una atracción que lo lleva a replantear su sexualidad, pero aquí el conflicto no radica en ese cambio que es tomado con naturalidad por el protagonista y su contexto, sino en cómo reacomodar los vínculos

Para musicalizar, eligió “Diferente”, una canción de su autoría incluida en su disco “Aura”, de 2011

