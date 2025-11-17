Marianella Baladán en Un pasaje hasta ahí: lo ritual y lo tecnológico se encuentran en el Palacio Libertad

En Un pasaje hasta ahí, con Agustín Cammisa, la curadora Marianella Baladán habló sobre su rol en la exhibición Rituales Tecnológicos II, que se puede ver en el Palacio Libertad (ex CCK) desde el 8 de agosto hasta el 14 de diciembre de 2025, en las salas 702 a 704.

Baladán, junto con Natalia Uccello, armó una muestra compuesta por instalaciones sonoro-lumínicas e interactivas, esculturas de vidrio y 3D, piezas NFT y videoinstalaciones. La propuesta busca reconstruir un territorio donde la tecnología no es solo herramienta, sino también tejido simbólico: lo afectivo, lo especulativo y lo comunitario se entrelazan con la materia técnica.

La exhibición incluye obras de 13 artistas, como Jorge Crowe, Gonzalo Maciel, Laila Méliz, Juan Miceli, Rocío Morgenstern y otros. Según Baladán, el público no solo observa: se integra a un “ecosistema sensible”, donde el visitante puede participar, intervenir y componer con las piezas.

Además, Marianella remarcó que esta segunda edición está pensada desde una perspectiva latinoamericana situada: para ella, la técnica no es neutral, sino un “gesto político, afectivo y territorial” que dialoga con raíces ancestrales y también con lo urbano contemporáneo.

Respecto a la participación del público, Baladán dijo:

“No es solo contemplar: te convocamos a un ritual expandido, donde tu presencia se vuelve parte de la obra.”

La exposición se puede visitar de miércoles a domingos de 14 a 20 h sin reserva previa. Además, hay talleres para chicos (a cargo de Chicos al Arte) que invitan a experimentar con luz, color y naturaleza tecnológica.