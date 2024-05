Mariana Lara presenta “Violeta” disco homenaje a Violeta Parra

La artista mendocina Mariana Lara presenta su espectáculo en homenaje a Violeta Parra en el Teatro Independencia. En diálogo con Alejandro Rotta en el programa Somos Nosotros, comenta que el disco surge de una propuesta de Cultura de Godoy Cruz.

"Me proponen esta idea y yo acepté. Todo el transcurso del disco fue largo, llevó un año y medio de producción" comenta que el disco no cuenta con una banda estable ya que participan diversos artistas invitados.

La artista sostuvo que fue difícil al principio elegir las canciones: "me costó mucho después empecé a cantarlas y elegí las que más me podían representar con mi experiencia de vida. También sumé canciones que conociera el común denominador, me parecía más amable que la gente que la conocía pudiera cantar conmigo".

Mariana Lara cuenta que llegó a Violeta Parra en su formación en la Universidad Nacional de Cuyo, donde estudió interpretación en canto popular lationamericano.

El show se realiza este sábado 18 de mayo a las 21.30 hs en el Teatro Independencia. Las entradas están a la venta en Boletería del teatro y en Entrada Web.

Escuchá la entrevista completa aquí: