Marian Farías Gómez y el recuerdo íntimo de un chamamecero universal

La cantante Marian Farías Gómez conversó con Norberto Passera y recordó a Raúl Barbosa, tras la noticia de su fallecimiento. Compartió memorias personales desde su adolescencia, cuando lo conoció en la peña de sus padres, y destacó su sensibilidad, humildad y generosidad como músico y como persona. Contó anécdotas de giras junto a grandes figuras del folklore, su forma de enseñar y de transmitir la música, su estilo pausado y su carácter siempre positivo. También relató que Barbosa tenía planes de regresar definitivamente a la Argentina y cómo fue su fallecimiento en Francia, de manera tranquila. Más allá de su virtuosismo en el chamamé, lo recordó como un ser humano extraordinario y querido.