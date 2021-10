María Rosa Yorio: "Se nota que mi corazón ansiaba la libertad"

La música y pionera del rock argentino María Rosa Yorio habló de su presente musical y sus proyectos a futuro. Presentó Como el agua de un río, su nueva canción y también adelantó que estará cantando en el cumpleaños de Charly García, su ex pareja y padre de su hijo. “Charly cumple 70 años, se realizará una celebración en el Centro Cultural Kirchner y él pidió que yo esté cantando. Grandes artistas del país van a estar homenajeándolo y él nos escuchará cantar desde su trono. (Fernando) Samalea me pidió que cante Antes de gira, un tema de Charly que habla de mí. Y para otro de los homenajes tengo ganas de cantar Necesito tu amor”, contó María Rosa Yorio, autora de “Asesínenme. Rock y feminismo en los años '70”, el libro en el que contó su historia impulsada por el feminismo y la lectura de escritoras como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Griselda Gambaro y Siri Hustvedt.

En esta nota con Radio Cuaderno, Yorio contó desde sus inicios en la música profesional como corista de Sui Generis, su relación con Charly García, PorSuiGieco -la banda que integró junto a Porchetto, los Sui y León Gieco- y su participación en Los Desconocidos de Siempre junto a Nito Mestre. “Me costaba al principio, no era una mujer completamente libre pero se nota que mi corazón ansiaba la libertad. Cuando era chica y tenía momentos difíciles yo me decía a mí misma: sólo quiero ser yo misma. Adentro, en mi corazón, yo ya sabía el mundo que podía desplegar pero no me era fácil, era insegura, era tímida. Pero sí. Tuve muy buena música y biblioteca de chica”, dijo María Rosa Yorio en referencia a esas primeras canciones que interpretó al presentar su carrera solista en discos como Con los ojos cerrados, Mandando todo a Singapur y Puertos, entre otros trabajos.

“Hay algo mágico que pasa. Todavía tengo cosas para decir. Transmito emociones, transmito ideas con las canciones. Cuando me escucho me doy cuenta que esto no viene del ego, viene de un lugar más profundo. Soy una persona de fe que tiende a evolucionar”, dijo Yorio en la radio pública.

Radio Cuaderno, de lunes a viernes de 19 a 20

Con Jimena Arnolfi